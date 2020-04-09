Порошенко – про «банківський» закон: Настав момент істини для президента Зеленського

Фракція політичної партії "Європейська солідарність" вимагає від Президента Володимира Зеленського ухвалити стратегічні рішення в інтересах країни - про неповернення «ПриватБанку» колишньому власнику.

Про це п'ятий президент Петро Порошенко написав у Facebook.

«Настав момент істини для президента Зеленського. Він має прийняти стратегічне рішення в інтересах України — про неповернення «ПриватБанку» своєму колишньому бізнес-партнеру та політичному союзнику. Інакше це призведе до дефолту, що означає безробіття, гіперінфляцію, невиплату зарплат та пенсій», - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що законопроєкт, який гарантує неповернення «ПриватБанку» його колишнім власникам, проголосований лише у першому читанні, а не в цілому, як наполягала «Європейська солідарність». «Тепер політична коаліція «За дефолт України» зареєструвала 16 332 «поправки». Окремі «слуги народу» наштампували по кілька тисяч «поправок» кожен. На їхній розгляд потрібно десь півроку засідань парламенту, не розглядаючи нічого іншого — і це під час війни та епідемії. Коломойський прагне зірвати ухвалення закону, щоб спробувати таким чином повернути собі банк. Або здерти з держави компенсацію, яку він оцінює майже у 60 мільярдів гривень", - уточнив лідер «Європейської солідарності».

За його словами, «Європейська солідарність» наполягає, щоб цей законопроєкт був першим в порядку денному найближчого позачергового засідання Ради. «Ми вимагаємо від президента прийняти стратегічні рішення в інтересах України. Вже сьогодні, бо завтра буде пізно», - акцентував він.

Голова ВР Дмитро Разумков анонсував проведення позачергового засідання парламенту найближчими днями. За його словами, депутати Верховної Ради готуються до позачергового засідання, розробляючи низку законопроєктів.