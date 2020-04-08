Разумков: Плануємо, що позачергова Рада буде у понеділок

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться, орієнтовно, 13 квітня.

Про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «Рада», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, позачергове засідання трохи переміщене в часі. Воно відбудеться, орієнтовно, в понеділок. Ми плануємо, що це буде понеділок», – сказав Разумков.

За його словами, дата проведення позачергового засідання змістилась у зв’язку з тим, що лише ввечері 8 квітня фактично був готовий остаточний варіант законопроєкту щодо внесення змін до Державного бюджету на 2002 рік, який підготовлений Міністерством фінансів у спільній роботі з комітетами Верховної Ради.

«І лише після того ми змогли роздати його нашим колегам, щоб вони ознайомились і вивчили цей документ, можливо, внесли свої зауваження, для цього теж потрібен час. Саме тому з п’ятниці ми перемістили позачергове засідання на понеділок. Будуть ще додаткові зустрічі як із представниками депутатських фракцій, так і з головами комітетів для того, щоб максимально якісний документ був розглянутий і, я сподіваюсь, був прийнятий у Верховній Раді України», – пояснив спікер.

Водночас Разумков підкреслив, що саме законопроєкт про внесення змін до Держбюджету стане головним питанням порядку денного позачергового засідання, яке планується на 13 квітня.

«Від цього сьогодні багато що залежить у нашій державі, і тому саме така детальна робота була над цим законопроєктом. Можливо, ще будуть включені додаткові законопроєкти, які будуть визначатися ініціаторами проведення позачергового засідання, вони можуть бути різними, – все в рамках Регламенту і потреб, які будуть стояти перед Верховною Радою», – додав політик.

Як повідомлялося, раніше в коментарі Укрінформу заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що в порядку денному позачергового засідання – повторне перше читання законопроєкту №3279 "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" і розгляд проєктів постанов про скасування закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».