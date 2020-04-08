Позачергова Рада може зібратися 13 квітня - депутат

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися у понеділок, 13 квітня.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомила заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Так, позачергове засідання може відбутися 13 квітня. Уже повідомили депутатам фракції, щоб були готові до засідання у понеділок. Але офіційно ще засідання не скликане, чекаємо фіналізації (проєкту) змін до бюджету та можливості ознайомлення з документом для усіх депутатів», – зазначила Кравчук.

За її словами, поки що в порядку денному засідання – повторне перше читання законопроєкт №3279 «Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» і розгляд проєктів постанов про скасування закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Водночас на запитання, чи може парламент на цьому ж засіданні розглянути у другому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності», політик відповіла: «Це залежить від того, чи встигне профільний комітет по групувати та розглянути поправки».

Раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв у телеефірі, що позачергове засідання парламенту може відбутися 9 або 10 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня ВР направила відбудеться 8 червна повторне перше читання проєкт змін до держбюджету-2020, яким пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову – збільшити на 79,2 млрд грн.

Того ж дня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д). За час підготовки документу до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

У ніч проти 31 березня на позачерговому засіданні депутати ухвалили закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10). Однак того ж дня позафракційні народні депутати Оксана Савчук і Антон Поляков зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про його скасування. Згодом аналогічні документи почали вносити й інші народні депутати. Всього зареєстровано 13 проєктів постанов про скасування закону.