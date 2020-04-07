Прем’єр не звертався до Ради із пропозиціями змін в уряді - Разумков

Голова Кабміну не звертався до Верховної Ради з пропозиціями щодо кандидатур на посади міністрів або іншими кадровими ініціативами.

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

«Прем’єр-міністр України не звертався до Верховної Ради з поданнями на тих чи інших міністрів, кадровими пропозиціями або змінами. Тому сьогодні заявляти, що буде або не буде розглядатися на позачерговому засіданні (Верховної Ради – ред.) поки що зарано. Станом на сьогодні Прем’єр-міністр ні офіційно, ні неофіційно до мене з такими пропозиціями не звертався», - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів, його керівником став Денис Шмигаль. Міністерства культури та інформаційної політики, освіти і науки, а також енергетики та захисту довкілля зараз очолюють виконавці обов'язків.