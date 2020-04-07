Разумков підтвердив, що Рада позачергово збереться наприкінці тижня

Разумков підтвердив, що Рада позачергово збереться наприкінці тижня

Укрінформ
Позачергове засідання парламенту може відбутися цього тижня - у четвер або у п’ятницю.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112 Україна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я можу підтвердити, що засідання буде наприкінці цього тижня. Станом на сьогодні, поки що важко відповісти, коли саме - або це буде четвер, думаю, друга половина дня, або п’ятниця. Це буде залежати від того, коли до Верховної Ради надійдуть ті законопроєкти, які необхідно буде розглянути на позачерговому засідання», - сказав Разумков.

За його словами, ключовим питанням залишаються зміни до бюджету. «Як тільки зміни до бюджету надійдуть від Кабінету міністрів, вони будуть опрацьовані народними депутатами і після цього ми зможемо остаточно визначитись, коли саме буде відбуватися позачергове засіданні», - зазначив Голова Верховної Ради.

Також Разумков подякував народним депутатам та секретаріату Ради за успішну роботу в особливих умовах карантину та запевнив, що наразі парламент працює навіть консолідованіше ніж завжди.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв за тиждень представити новий проєкт змін до держбюджету.

Фото: rada.gov.ua

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