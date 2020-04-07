Разумков підтвердив, що Рада позачергово збереться наприкінці тижня

Позачергове засідання парламенту може відбутися цього тижня - у четвер або у п’ятницю.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112 Україна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я можу підтвердити, що засідання буде наприкінці цього тижня. Станом на сьогодні, поки що важко відповісти, коли саме - або це буде четвер, думаю, друга половина дня, або п’ятниця. Це буде залежати від того, коли до Верховної Ради надійдуть ті законопроєкти, які необхідно буде розглянути на позачерговому засідання», - сказав Разумков.

За його словами, ключовим питанням залишаються зміни до бюджету. «Як тільки зміни до бюджету надійдуть від Кабінету міністрів, вони будуть опрацьовані народними депутатами і після цього ми зможемо остаточно визначитись, коли саме буде відбуватися позачергове засіданні», - зазначив Голова Верховної Ради.

Також Разумков подякував народним депутатам та секретаріату Ради за успішну роботу в особливих умовах карантину та запевнив, що наразі парламент працює навіть консолідованіше ніж завжди.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв за тиждень представити новий проєкт змін до держбюджету.

Фото: rada.gov.ua