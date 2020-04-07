Позачергова Рада може зібратися у п’ятницю – заступниця глави фракції "Слуга народу"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з головами комітетів ВР та керівництвом фракції "Слуга народу" напередодні обговорили оновлений проєкт змін до держбюджету, їх планують ухвалити на позачерговому засіданні Верховної Ради у п'ятницю, 10 квітня.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Основна тема зустрічі – це було проговорення з головами комітетів і заступниками голови фракції зміни до бюджету. Тобто вже зараз практично фінальний варіант є. Ще сьогодні допрацьовує Міністерство фінансів після всіх тих побажань, які сказали голови комітетів. Ми розраховуємо, що до кінця тижня ми його проголосуємо вже у Верховній Раді. Орієнтуємося на п'ятницю", - зазначила депутат.

Кравчук також зауважила, що нині серед депутатів є розуміння і згода щодо проєкту змін до бюджету, очікується, що вони будуть ухвалені.

"По бюджету уже практично ми розуміємо, що буде консенсус з боку народних депутатів. Коли з'явиться фінальний варіант, він буде проговорений разом з представниками інших фракцій та груп, і ми розраховуємо, що в п'ятницю ми приймемо", - сказала заступниця голови фракції "Слуга народу".

Кравчук підкреслила, що після ухвалення змін до бюджету буде запущено процес соціальних виплат.

"Також вирішили, що ці гроші, які будуть акумульовані до бюджету з інших програм, вони будуть розділені – частина піде в стабілізаційний фонд, частина – в Пенсійний фонд напряму, щоб якомога швидше здійснити доплати – тисячу гривень для тих, у кого пенсія менше 5 тисяч гривень і 500 гривень для людей старше 80 років. Також додаткові кошти підуть у фонд страхування на випадок безробіття, так як ми прийняли закон, що з першого дня можна отримувати кошти по безробіттю", - пояснила депутат.

За словами Кравчук, Прем'єр-міністр запевнив депутатів, що зміни до бюджету передбачають обмеження на період карантину заробітних плат чиновників і членів наглядових рад.

"Прем'єр також сказав, що всі виплати – зарплати наглядових рад в тому числі, всі високі зарплати суддів і так далі – всі ці виплати на час карантину будуть обмежені сумою 47 тисяч гривень, не більше цієї суми зможуть отримувати державні чиновники, в тому числі члени наглядових рад. Це на період карантину плюс 30 днів", - зазначила Кравчук.

Крім того, за словами заступниці голови фракції "Слуга народу", у порядок денний позачергового засідання також планується внести розгляд 12 постанов щодо скасування ухвалення закону про відкриття ринку землі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв за тиждень представити новий проєкт змін до держбюджету.