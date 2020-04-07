На фонд для боротьби з COVID-19 пропонують 97 мільярдів - зміни до бюджету

Кабінет міністрів передбачив створення фонду для боротьби з COVID-19 у змінах до держбюджету.

Як повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook, для цього передбачено 97,1 млрд грн.

У запропонованих змінах до держбюджету передбачається, що видатки на пенсійне забезпечення буде збільшено з 172,6 млрд грн до 192,3 млрд грн.

Крім того, видатки на Міністерство оборони пропонується залишити у сумі 125 млрд грн.

Пропонується також зменшити видатки на ремонт та будівництво доріг (з 71,9 млрд грн до 70,8 млрд грн) та видатки на Мінекономіки (з 18,1 млрд грн до 17,2 млрд грн).

Шмигаль також зазначив, що зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. "Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться та підтримає наші пропозиції", - додав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонувалося збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротити на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Доходи по загальному фонду - зменшити на 121,77 млрд грн, зокрема через зменшення показників з надходжень по ряду податків: ПДФО - на 18,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств - на 20,7 млрд грн, рентної плати - на 22,8 млрд грн, акцизного податку - на 12,4, податку на додану вартість - на 67,1 млрд грн, тощо. Доходи по спеціальному фонду - зменшити на 1,17 млрд грн.