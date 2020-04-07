Немчінов каже, що в уряді не орієнтуються на дефолт

Зміни до бюджету, у тому числі й створення Стабілізаційного фонду для боротьби з коронавірусом, не будуть ухвалені без погодження з МВФ і вже враховують зовнішні запозичення та міжнародну допомогу.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв’ю інтернет-виданню "UA-Times".

"Зміни в бюджет не будуть ухвалені, якщо не буде погодження МВФ. Тобто, Стабфонд, який планується, зміни до бюджету, які плануються, – вже враховують як зовнішні запозичення, так і допомогу міжнародних партнерів. Звичайно, що це буде потребувати консолідованої роботи уряду і Верховної Ради", - зазначив він.

Немчінов запевнив, що в уряді не орієнтуються на дефолт, хоча й додав, що є міністром Кабміну, а не міністром фінансів.

Він зауважив, що зараз уряд спільно з усіма фракціями Верховної Ради розробляє новий антикризовий законопроєкт, де серед іншого також буде передбачена підтримка найбільш незахищених верств населення.

Крім того, міністр нагадав, що переважна більшість великих муніципалітетів в Україні таку допомогу вже надає, у першу чергу, це стосується старших людей, соціально вразливих людей, наприклад, багатодітних сімей.

"Ми дійсно не розуміємо, коли інфекція відступить. І чи буде, наприклад, закриття карантину подоланням цієї інфекції. Адже епідемія може повернутися, як це було в Китаї. Китай подолав це в середині, але притому наглухо закрився від зовнішнього світу, щоб не отримати нову хвилю, яка може прийти з інших країн вже з мутованим вірусом. Тому однозначно всі варіанти розглядаються", - розповів Немчінов про підготовку уряду до різних сценаріїв боротьби з коронавірусом.

Як повідомлялося, напередодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів спрогнозував, що позачергове засідання парламенту може відбути 9 або 10 квітня. При цьому головним питанням, яке на нього планують винести, буде розгляд законопроєкту про зміни до держбюджету на 2020 рік.

Раніше, 30 березня, Рада направила зміни до держбюджету-2020, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову – збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонувалося збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротити на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Доходи по загальному фонду - зменшити на 121,77 млрд грн, зокрема, через зменшення показників з надходжень по ряду податків: ПДФО на 18,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн, рентної плати на 22,8 млрд грн, акцизного податку на 12,4, податку на додану вартість на 67,1 млрд грн, тощо. Доходи по спеціальному фонду - зменшити на 1,17 млрд грн.