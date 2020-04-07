Шмигаль – про бюджет: Видатки на ремонт доріг будуть збережені

Кабінет міністрів у законопроєкті щодо змін до державного бюджету запропонує парламенту зберегти видатки на розвиток дорожньої інфраструктури.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Тelegram.

"Велике будівництво" триватиме. #БюджетНадзвичайноїСитуації максимально збереже видатки на розвиток дорожньої інфраструктури. Якісні дороги — це запорука економічного розвитку", - зазначив Шмигаль.

Так, за його даними, на ремонт та реконструкцію доріг державного значення у цьому році має піти 37,3 млрд. грн, на ремонт та реконструкцію доріг місцевого значення – 27,2 млрд грн. На безпеку дорожню руху має бути виділено 3,1 млрд грн, а на реконструкцію та будівництво мостів – 500 млн грн.

Раніше прем’єр вже наголошував на тому, що ремонт доріг не можна припиняти. За його словами, такою є консолідована позиція, Президента України, уряду та народних депутатів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік, якими пропонувалося скоротити дохідну частину на 122,9 млрд грн, а видаткову - збільшити на 79,2 млрд грн, на повторне перше читання.

Згідно з документом, дефіцит держбюджету пропонувалося збільшити на 202 млрд грн - до 298,4 млрд грн (з 96,3 млрд грн), доходи скоротити на 122,9 млрд грн до 972,6 млрд грн (з 1095,6 млрд грн), видатки збільшити на 79,2 млрд грн до 1263,2 млрд грн (з 1184 млрд грн).

Доходи по загальному фонду - зменшити на 121,77 млрд грн, зокрема, через зменшення показників з надходжень по ряду податків: ПДФО на 18,5 млрд грн, податку на прибуток підприємств на 20,7 млрд грн, рентної плати на 22,8 млрд грн, акцизного податку на 12,4, податку на додану вартість на 67,1 млрд грн, тощо. Доходи по спеціальному фонду - зменшити на 1,17 млрд грн.

1 квітня Шмигаль просить Міністерство фінансів та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства налагодити системну співпрацю з комітетами Верховної Ради для доопрацювання проєкту змін у державний бюджет-2020.