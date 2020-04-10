Позачергова Рада розгляне зміни до бюджету за скороченою процедурою – Разумков

Народні депутати планують провести позачергове засідання Верховної Ради в понеділок з мінімальними обговореннями питань порядку денного, проєкт змін до держбюджету буде обговорено за скороченою процедурою.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу після наради з керівниками парламентських фракцій і груп, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні ми плануємо, і це було проговорено з колегами, провести засідання з мінімальними обговореннями. На деяких законопроєктах, таких як державний бюджет, колеги будуть наполягати на обговоренні за скороченою процедурою. Деякі закони, я думаю, можна буде голосувати без обговорення, я, як головуючий, буду пропонувати залу. Якщо не буде заперечень, саме так і будемо робити", - зазначив Разумков.

Спікер додав, що проведення ще однієї наради керівництва Ради з головами фракцій і груп перед позачерговим засіданням наразі не планується.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що позачергове засідання парламенту відбудеться у понеділок, 13 квітня, орієнтовно о 14:00. Зокрема там планується розглянути нову редакцію проєкту змін до державного бюджету.