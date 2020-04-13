Уряд зареєстрував у Раді свою програму діяльності

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 13 квітня проєкт одержаний Верховною Радою і переданий на розгляд керівництву парламенту.

Текст проєкту постанови наразі не оприлюднений.

Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні у четвер, 2 квітня, затвердив програму своєї діяльності.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, затверджена програма діяльності Кабміну є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

13 квітня Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання, на якому планується розглянути законопроєкт щодо внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік у повторному першому читанні та низку інших законопроєктів.