В українських заробітчан контракти мають бути щонайменше на три місяці - Шмигаль

Про це він сказав в ефірі Українського радіо 5 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні криза у світі зробила працівників з України надзвичайно затребуваними, і сьогодні компанії з Європи, європейські представники урядових організацій звертаються до України з проханням допомогти людьми в підсилені в різноманітних сферах економіки... Ми ведемо мову про те, що контракти мають бути не менше трьох місяців, тому що для України важливо зупинити так званий туризм, коли людина буде їздити на два тижні і менше туди-назад, бо це буде дуже швидкий канал привезення в Україну коронавірусу", - сказав Шмигаль.

Таким чином, за словами Шмигаля, уряд хоче подбати і про людей, які поїдуть заробляти гроші в Європу і отримають там цивілізовані умови, і про українців, які залишаються в Україні.

Шмигаль також відповів на закиди на адресу уряду про «рабство» у цій ситуації.

"Рабство - це коли українці жили в бараках чи підвалах без вентиляції, коли не отримували офіційної зарплати, коли їх викидали з роботи і не забезпечували елементарних умов соціального і медичного захисту. Це було рабство. Сьогодні ми чи не вперше отримали змогу достойно представляти наших людей на ринку праці в Європі, коли ми можемо забезпечити достойні, належні умови", - заявив Шмигаль.

Він зауважив, що йдеться в тому числі про належні умови щодо медичного страхування, забезпечення лікування, проживання, повернення українців додому.

Як повідомляв Укрінформ, перемовини про приїзд українців на сезонні роботи вже ведуть представники кількох країн, серед них - Ізраїль, Фінляндія, Австрія, Німеччина та країни, що межують з Україною.

Як відомо, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.