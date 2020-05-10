Польща передала медикам Чернігівщини засоби захисту в боротьбі з COVID-19

Представництво польського Фонду міжнародної солідарності в Україні безкоштовно передало лікарням Чернігівської області засоби індивідуального захисту для медиків.

Про це Укрінформу повідомили у фонді.

“Лікарні отримали понад півтори тисячі захисних засобів: комбінезони, респіратори, рукавички і безконтактні термометри. Ці необхідні в час пандемії засоби призначені для медиків Чернігівської центральної лікарні та районної лікарні м. Мена”, - зазначили у фонді.

Загалом передано 550 захисних комбінезонів, 550 респіраторів, 550 пар рукавичок, чотири безконтактні термометри, а також засоби дезінфекції. Цей перелік було узгоджено з керівництвом лікарень відповідно до їхніх потреб. Загальна вартість допомоги - 373 тис. гривень.

Підтримку лікарням надано за рахунок коштів програми “Польська допомога” МЗС РП.

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Як зазначається, Чернігівська область є базовим регіоном в Україні для реалізації проєктів представництва Фонду міжнародної солідарності в рамках співпраці заради розвитку. Фонд активно співпрацює з ОДА та ОТГ області з метою передачі польського досвіду надання соціальних послуг. Цьогорічні виклики змусили його модифікувати формат співпраці та перенаправити частину коштів на підтримку лікарень у протидії COVID-19.

Раніше допомогу від Фонду міжнародної солідарності отримували лікарні Львівщини. Зокрема їм було передано три медичні аспіратори, які є вкрай необхідними для порятунку життя хворих на COVID-19. Наступного тижня планується передача медичних засобів лікарням Київщини.

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Як повідомлялося, за минулу добу в Україні зафіксовано 515 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 14 710 людей. 376 пацієнтів померли, 2909 - одужали.