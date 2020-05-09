За кордоном від коронавірусу лікуються 145 українців
Укрінформ
За кордоном станом на 9 травня лікування від коронавірусної інфекції проходять 145 громадян України.
Про це у Facebook інформує МЗС.
Найбільше українців лікуються в Італії – 121, Чехії – 6, Німеччині – 4, в Австрії та Росії - по 3.
Водночас від COVID-19 уже одужали за кордоном 63 українці, найбільше – у Греції (22).
Однак восьмеро громадян України внаслідок хвороби померли.
У МЗС також повідомили, що за допомогою в рамках системи «Захист» звернулися 17 658 українців.
Як повідомлялося, у світі станом на 9 травня зафіксовано 4 059 925 випадків COVID-19, з них 277 988 летальних, 1 415 259 пацієнтів одужали.