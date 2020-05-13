Кабмін дозволив відкрити пішохідний пункт пропуску "Шегині"

Кабінет міністрів України на засіданні 13 травня проголосував за постанову щодо відкриття пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею як пішохідного для українських та іноземних громадян.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це технічна постанова, яка повертає пункт "Шегині" як пішохідний пункт пропуску для наших і іноземних громадян. У зв’язку із послабленням карантину у нас виникла така необхідність", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

На запитання щодо того, з якого числа цей пункт пропуску буде відкрито, Аваков запропонував з моменту опублікування постанови.

Уряд підтримав цю постанову.

Як повідомляв Укрінформ, з 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.

Читайте також: Польща не відкриє кордони до 12 червня

З середини березня Україна та Польща обмежили пересування через свої кордони. Відтоді з Польщі до України повернулися понад 180 тис. українців.

Раніше на українсько-польському кордоні роботу відновили пункти пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ" та "Краківець-Корчова". Таким чином, сьогодні на українсько-польському кордоні функціонують чотири пункти пропуску.

Станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нові випадки.