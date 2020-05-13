Кабмін дозволив відкрити пішохідний пункт пропуску

Кабмін дозволив відкрити пішохідний пункт пропуску "Шегині"

Укрінформ
Кабінет міністрів України на засіданні 13 травня проголосував за постанову щодо відкриття пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею як пішохідного для українських та іноземних громадян.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це технічна постанова, яка повертає пункт "Шегині" як пішохідний пункт пропуску для наших і іноземних громадян. У зв’язку із послабленням карантину у нас виникла така необхідність", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

На запитання щодо того, з якого числа цей пункт пропуску буде відкрито, Аваков запропонував з моменту опублікування постанови.

Уряд підтримав цю постанову.

Як повідомляв Укрінформ, з 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.

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З середини березня Україна та Польща обмежили пересування через свої кордони. Відтоді з Польщі до України повернулися понад 180 тис. українців.

Раніше на українсько-польському кордоні роботу відновили пункти пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ" та "Краківець-Корчова". Таким чином, сьогодні на українсько-польському кордоні функціонують чотири пункти пропуску.

Станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нові випадки.

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