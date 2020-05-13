Кабмін дозволив відкрити пішохідний пункт пропуску "Шегині"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це технічна постанова, яка повертає пункт "Шегині" як пішохідний пункт пропуску для наших і іноземних громадян. У зв’язку із послабленням карантину у нас виникла така необхідність", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
На запитання щодо того, з якого числа цей пункт пропуску буде відкрито, Аваков запропонував з моменту опублікування постанови.
Уряд підтримав цю постанову.
Як повідомляв Укрінформ, з 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.
З середини березня Україна та Польща обмежили пересування через свої кордони. Відтоді з Польщі до України повернулися понад 180 тис. українців.
Раніше на українсько-польському кордоні роботу відновили пункти пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ" та "Краківець-Корчова". Таким чином, сьогодні на українсько-польському кордоні функціонують чотири пункти пропуску.
Станом на 9:00 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нові випадки.