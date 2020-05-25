В Україну привезли понад 71 тисячу захисних костюмів - Степанов

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"71 254 костюми приїхали і постачаються до лікарень, відповідні підприємства Міністерства охорони здоров'я роблять цю розвозку в конкретні визначені лікарні", — зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня народний депутат, членкиня Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція «Голос») під час виступу з трибуни Ради заявила про те, що народні депутати від фракції "Голос" починають збір підписів за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова та планують подати заяви на нього до правоохоронних органів через захисні костюми для медиків.

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Степанов був призначений главою МОЗ 30 березня 2020 року.