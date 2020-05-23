Степанов пояснив критерії розподілу медзасобів у регіони

Розподіл усіх засобів індивідуального захисту для медиків та медичного обладнання, який здійснює Міністерство охорони здоров’я, відбувається за чіткими і зрозумілими критеріями. В першу чергу, це регіони, які найбільше потерпають від коронавірусної хвороби.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

“У нас дуже чіткі і зрозумілі критерії розподілу медичного обладнання і засобів індивідуального захисту. Перш за все, ми відправляємо це в лікарні, які працюють з хворими на COVID-19, в екстрену медичну допомогу, а також в області, які найбільше потерпають від коронавірусної хвороби”, - наголосив Степанов.

За словами Міністра, 22 травня у регіони була доставлена остання партія із вантажу групи Нафтогаз – це благодійна допомога на суму 500 млн грн. Серед закупок: понад 388 тис. захисних костюмів; 12 мобільних рентгенів; 200 моніторів пацієнтів; 50 ультразвукових мобільних апаратів. “Весь цей вантаж був розподілений у 14 регіонів, які найбільше постраждали від коронавірусу і потребують допомоги. І в мене була можливість особисто переконатися у тому, що вантаж дійшов до адресата під час регіональної поїздки у Чернівецьку область”, - резюмував Степанов.

Як повідомлялося, 21 травня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов здійснив робочу поїздку до Чернівецької області.

Станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.