Степанов розповів, як утилізують засоби захисту медиків

Засоби індивідуального захисту, якими користуються медичні працівники, утилізуються спеціалізованими організаціями, а використані в побуті маски та рукавички – як звичайні побутові відходи.

Про це на брифінгу в суботу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми кажемо про маски та рукавички, які використовуються в побуті, то з ними поводяться, як зі звичайними відходами побутовими. Якщо ми говоримо про засоби індивідуального захисту - про маски, респіратори та рукавички, які використовуються в медичних закладах, то є відповідний процес щодо їх утилізації, і він відбувається спеціалізованими організаціями», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, які вимоги до збору та утилізації використаних у побуті громадянами масок та рукавичок.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 580 випадків COVID-19. За добу - 432 нові випадки.