Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що Міністерство охорони здоров’я зробило висновки з епідемії коронавірусу та готується до можливих викликів у майбутньому.

Про це він сказав на брифінгу в суботу, 23 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можу вас запевнити, що Міністерство охорони здоров’я зробило всі висновки з епідемії, яка в нас відбувається зараз, і можу сказати, що ми відразу готуємося до можливих викликів, які можуть бути в майбутньому, в тому числі – і організаційно», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чи буде МОЗ рекомендувати впровадження карантину, забороняти користуватися транспортом та відвідувати навчальні заклади у випадку повторення ситуації з коронавірусом восени.

Водночас міністр закликав дочекатися, коли Україна вийде з теперішнього карантину, та коли не будуть фіксуватися нові випадки коронавірусної хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.