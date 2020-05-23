Київ не готовий до другого етапу пом’якшення карантину – Степанов
Про це на брифінгу в суботу, 23 травня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, він нагадав, що в середу, 20 травня, Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову щодо продовження карантину до 22 червня.
«Згідно з цією постановою, у нас є декілька етапів виходу з карантину. Також запроваджений адаптивний карантин. Тобто карантинні заходи відрізняються від регіону до регіону. Запроваджені ознаки цього карантину. Однією з ознак є інцидентність. Це кількість хворих, знову захворілих людей за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Такий показник, він дуже зрозумілий, який показує нам, яка динаміка в нас росту захворюваності, чи можна дозволяти чи не можна дозволяти пом’якшення карантину. Він установлений на рівні 12 (осіб – ред.) і він повністю відповідає тій стратегії стримування, яка була прийнята урядом і рекомендована Міністерством охорони здоров’я. На сьогоднішній день в місті Києві цей показник перевищує 12, він складає на рівні 15. Тому, звичайно, якщо ми кажемо про сьогодні, тобто перехід в інший, другий етап пом’якшення, він поки неможливий. Але я не виключаю, що ситуація може змінитися найближчими днями і буде тоді прийнято відповідне рішення на регіональній комісії ... і можуть бути зміни», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання щодо даних МОЗ про готовність регіонів до пом’якшення карантину і чи говорить це про неготовність Києва до запуску метро з 25 травня.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.
За даними МОЗ, із 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять понад 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше як 10 осіб.
Також з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення.
З 10 червня в регіонах з послабленням карантину дозволено повноцінну роботу кафе, ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури, а також готелів та хостелів.
З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.
Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.
22 травня МОЗ опублікувало на своєму сайті таблицю щодо готовності областей, які можуть перейти на 2 етап виходу з карантину.
Карантин в Україні було введено з 12 березня.
Як повідомлялося, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.