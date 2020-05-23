Київ не готовий до другого етапу пом’якшення карантину – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні Київ не готовий для переходу до другого етапу пом’якшення карантинних заходів, проте не виключає, що за кілька днів ситуація може змінитися.

Про це на брифінгу в суботу, 23 травня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, він нагадав, що в середу, 20 травня, Кабінет міністрів схвалив відповідну постанову щодо продовження карантину до 22 червня.

«Згідно з цією постановою, у нас є декілька етапів виходу з карантину. Також запроваджений адаптивний карантин. Тобто карантинні заходи відрізняються від регіону до регіону. Запроваджені ознаки цього карантину. Однією з ознак є інцидентність. Це кількість хворих, знову захворілих людей за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Такий показник, він дуже зрозумілий, який показує нам, яка динаміка в нас росту захворюваності, чи можна дозволяти чи не можна дозволяти пом’якшення карантину. Він установлений на рівні 12 (осіб – ред.) і він повністю відповідає тій стратегії стримування, яка була прийнята урядом і рекомендована Міністерством охорони здоров’я. На сьогоднішній день в місті Києві цей показник перевищує 12, він складає на рівні 15. Тому, звичайно, якщо ми кажемо про сьогодні, тобто перехід в інший, другий етап пом’якшення, він поки неможливий. Але я не виключаю, що ситуація може змінитися найближчими днями і буде тоді прийнято відповідне рішення на регіональній комісії ... і можуть бути зміни», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання щодо даних МОЗ про готовність регіонів до пом’якшення карантину і чи говорить це про неготовність Києва до запуску метро з 25 травня.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

За даними МОЗ, із 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять понад 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше як 10 осіб.

Також з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення.

З 10 червня в регіонах з послабленням карантину дозволено повноцінну роботу кафе, ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури, а також готелів та хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.

22 травня МОЗ опублікувало на своєму сайті таблицю щодо готовності областей, які можуть перейти на 2 етап виходу з карантину.

Карантин в Україні було введено з 12 березня.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 травня в Україні 20 580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 432 нові випадки.