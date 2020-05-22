Київщина поки не послаблює карантин – під забороною дитсадки та перевезення

У Київській області зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, у тому числі між населеними пунктами області.

Про це на брифінгу поінформував тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Повертаючись до теми продовження карантину в Київській області... Поки зберігається заборона на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, у тому числі між населеними пунктами області. Це означає, що ще зарано відкривати дитячі садочки та інші навчальні заклади, кінотеатри, розважальні центри, спортзали та інші місця з великою скупченістю людей у приміщеннях", - сказав Володін.

Також, за його словами, зберігається масочний режим у громадських місцях та інші карантинні правила.

Він нагадав, що у Київській області через несприятливу протиепідемічну ситуацію поки не будуть приймати рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів.

Так, він зазначив, що у Київській області маємо наступні показники: Інцидентність - 14 осіб на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти), Завантаженість ліжок - 8,9 % (потрібно менше ніж 50%), Середня кількість ПЛР-тестувань - 19,2 на 100 тис. населення (потрібно понад 12 на 100 тис.).

"Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, а 20 травня – до 22 червня, але з 11 травня обмеження послаблені.

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадків.