Львів та область відклали послаблення карантину до 29 травня – Садовий

Послаблення карантину у Львові та області відтермінували до 29 травня. Якщо динаміка поширення захворювання дозволятиме, садочки та громадський транспорт зможуть запрацювати лише опісля.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

"Громадський транспорт і садочки зможуть запрацювати після 29 травня, але за умови, що динаміка захворювання не буде збільшуватись. Ми додаємо більше автобусів для спецперевезень по місту. На сьогодні це все, що можемо зробити", — зазначив Садовий.

Також міський голова різко прокоментував неможливість міст самостійно приймати рішення щодо послаблення карантину.

"До 29 травня карантинні заходи у Львові не будуть послаблені. Таке рішення прийняла сьогодні обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Кабмін забрав у міст право послаблювати карантинні заходи. Я вважаю, це некоректно", — додав міський голова.

За минулу добу у Львові та в області підтверджено 65 нових випадків інфікування COVID-19, із них 31 — мешканці Львова. Загалом же зафіксовано 1240 людей із коронавірусом.