В Україні майже половина областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

В Україні майже половина областей не готові перейти до другого етапу зняття карантинних обмежень, введених у зв’язку з коронавірусом.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, згідно з даними МОЗ, знімати обмеження не готові Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька область.

Також карантинні обмеження не може знімати м. Київ.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення тестуванням на коронавірус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має бути менше ніж 50%; середня кількість ПЛР-тестувань повинна становити понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

За даними МОЗ, із 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять понад 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше як 10 осіб. Також з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення.

З 10 червня в регіонах з послабленням карантину дозволено повноцінну роботу кафе, ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури, а також готелів та хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

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Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.

Карантин в Україні було запроваджено з 12 березня.

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Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.