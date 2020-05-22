Київ не готовий перейти на другий етап виходу з карантину - МОЗ

Київ не готовий після 22 травня розпочати другий етап ослаблення карантинних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними МОЗ, у столиці інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) становить 15,6 при необхідних менше ніж 12 осіб; завантаженість ліжок - 36,12%; охоплення ПЛР-тестуванням - 44,77 на 100 тис. населення.

Таким чином у МОЗ підсумовують, що Київ не готовий розпочати другий етап ослаблення обмежувальних заходів.

Як повідомлялося, 20 травня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак: інцидентність має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, має бути менше ніж 50%; середня кількість ПЛР-тестувань повинна становити понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

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Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт, а київський метрополітен з 25 травня відновить роботу.

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Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки. У Києві загалом зафіксовано 2522 випадки.