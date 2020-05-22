Київщина поки не послаблюватиме карантин

Київська область не послаблюватиме протиепідемічні заходи.

Про це повідомляє пресслужба обласної адміністрації у Facebook.

"Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наголошують в ОДА, на сьогодні у Київській області інцидентність становить 13,9 особи (тих, хто захворіли на COVID-19 - ред.) на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти).

У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що з 22 травня в Україні доступні спортивні заходи до 50 осіб без глядачів, громадський транспорт, внутрішньообласні перевезення, діяльність готелів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження до 22 червня карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та поступове послаблення протиепідемічних заходів.

Згідно з постановою у регіонах, в яких встановлено карантин, застосовуються визначені протиепідемічні заходи, а також заходи, що додатково встановлені органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах компетенції.

Водночас зазначається, що головним державним санітарним лікарем України розробляються та затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину.

Як повідомлялося, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. З 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 21 травня офіційно підтверджено 1316 випадків захворювання на коронавірус.

В Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19.