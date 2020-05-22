Київщина поки не послаблюватиме карантин

Київщина поки не послаблюватиме карантин

Укрінформ
Київська область не послаблюватиме протиепідемічні заходи.

Про це повідомляє пресслужба обласної адміністрації у Facebook.

"Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, наголошують в ОДА, на сьогодні у Київській області інцидентність становить 13,9 особи (тих, хто захворіли на COVID-19 - ред.) на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти).

У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що з 22 травня в Україні доступні спортивні заходи до 50 осіб без глядачів, громадський транспорт, внутрішньообласні перевезення, діяльність готелів.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження до 22 червня карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та поступове послаблення протиепідемічних заходів.

Згідно з постановою у регіонах, в яких встановлено карантин, застосовуються визначені протиепідемічні заходи, а також заходи, що додатково встановлені органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах компетенції.

Водночас зазначається, що головним державним санітарним лікарем України розробляються та затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину.

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Як повідомлялося, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. З 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 21 травня офіційно підтверджено 1316 випадків захворювання на коронавірус.

В Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19.

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