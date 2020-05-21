Кабмін назвав критерії для пом'якшення карантину в регіонах

Послаблення карантинних заходів у регіоні можливе, якщо кількість нових хворих із коронавірусом становить менше 12 осіб на 100 тисяч мешканців, а в лікарнях будуть зайняті менше половини місць, визначених для пацієнтів з COVID-19.

Про це йдеться у постанові №392 Кабміну від 20 травня, опублікованій на Урядовому порталі.

"На території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується послаблення протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 3 цієї постанови", - зазначається у документі.

Згідно з постановою, послаблення протиепідемічних заходів здійснюється на території регіонів, які одночасно відповідають таким ознакам:

- інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19) за останні сім днів становить менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення;

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50%;

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

В уряді пояснили, що послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Постановою визначено, що рішення про послаблення карантину переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Як повідомлялося, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин із 22 травня до 22 червня.