Кабмін назвав критерії для пом'якшення карантину в регіонах
Про це йдеться у постанові №392 Кабміну від 20 травня, опублікованій на Урядовому порталі.
"На території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується послаблення протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 3 цієї постанови", - зазначається у документі.
Згідно з постановою, послаблення протиепідемічних заходів здійснюється на території регіонів, які одночасно відповідають таким ознакам:
- інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19) за останні сім днів становить менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення;
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50%;
- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
В уряді пояснили, що послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Постановою визначено, що рішення про послаблення карантину переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.
Як повідомлялося, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин із 22 травня до 22 червня.