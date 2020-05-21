Оприлюднили етапи пом'якшення карантину в Україні

Міністерство охорони здоров'я рекомендує повноцінну роботу деяких закладів з червня в регіонах, де можливе послаблення карантину.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Так, з 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять понад 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше як 10 осіб.

Також з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення.

З 10 червня в регіонах з послабленням карантину дозволено повноцінну роботу кафе, ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури, а також готелів та хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

Читайте також: Уряд опублікував постанову про продовження карантину до 22 червня

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Напередодні, 20 травня, Кабінет міністрів в рамках переходу до другого етапу послаблення карантину дозволив запустити роботу метро з 25 травня.

Також передбачено, що з 22 травня розпочнуться пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні.

Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.