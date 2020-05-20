Доплати у розмірі 300% у квітні отримають 1224 медики Київщини

У квітні доплату у розмірі 300% за роботу з хворими на COVID-19 отримають 1224 медичні працівники Київської області.

Про це поінформував т.в.о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін, повідомляє пресслужба ОДА у Facebook.

«Йдеться про амбулаторну, стаціонарну, екстрену допомогу, що її надали 1224 медичні та інші працівники закладів охорони здоров’я області», - заявив Володін.

За його словами, загальна сума виплат становитиме 12 млн 912 тис. грн.

Керівник ОДА також нагадав, що медикам області вже проведено першу виплату надбавок за роботу в умовах пандемії. Кілька днів тому завершено розрахунки за березень. Доплату отримали 254 медпрацівники на суму 2 млн 447 тис. грн.

Як повідомлялося, в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.