Дві області досі не відзвітувалися щодо доплат медикам за березень – МОЗ

Майже всі регіони України відзвітувалися про доплати за березень лікарям, які борються з коронавірусом, окрім двох областей.

Про це на брифінгу 20 травня сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На минулому тижні ми плідно співпрацювали з усіма регіонами, з регіональною владою. Спілкувалися щодо виплати доплат за березень. І на сьогодні хочу чітко зазначити, що практично всі, за винятком Сумської та Хмельницької областей, відзвітувалися, що кошти виплачено", - сказала вона.

Шаталова зазначила, що медикам за березень було виплачено понад 100 млн гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що вже майже всі області виплатили березневі надбавки - 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом. Три області вирішать це питання найближчими днями.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків. Загалом одужало 5955 осіб, 564 летальних випадків.