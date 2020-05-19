Несвоєчасні доплати медикам: депутати звернулися до Шмигаля і Степанова за відповідями

Група народних депутатів просять Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та главу МОЗ Максима Степанова пояснити, чому уряд не зміг вчасно схвалити постанову про доплату медикам.

Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook, оприлюднивши фотокопію документа.

"Звертаємося до Прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я за відповідями: скільки медичних працівників, які мали право отримати 300% доплату за березень (в розрізі областей); скільки з них отримали доплату за березень станом на 15 травня; яка ситуація за квітень? Також необхідно розібратися з тим, чому рішення уряду від 24 квітня 2020 року по 300% доплатам застосовується з 1 квітня, а не з 1 березня; чому його ухвалили із запізненням? Добрі наміри мають перетворюватись на добрі справи", - зазначила Кравчук.

За її словами, нині важливо відповісти на ці запитання, які турбують людей. Адже Верховна Рада 30 березня ухвалила закон, який запроваджує доплату у розмірі 300% медичним працівникам, котрі залучені до лікування пацієнтів з COVID-19. Тоді передбачалося, що до 9 квітня Кабмін мав встановити ці доплати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). 24 квітня 2020 року уряд таки ухвалив відповідну постанову №331.

"Постанова є, а грошей у багатьох випадках – немає. Ми не можемо залишити це без уваги", - підкреслила Кравчук.

Підписи під цим зверненням поставили 62 народних депутати.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що вже майже всі області виплатили березневі надбавки у 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом. Три області вирішать це питання найближчими днями.