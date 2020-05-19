Несвоєчасні доплати медикам: депутати звернулися до Шмигаля і Степанова за відповідями
Про це повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook, оприлюднивши фотокопію документа.
"Звертаємося до Прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я за відповідями: скільки медичних працівників, які мали право отримати 300% доплату за березень (в розрізі областей); скільки з них отримали доплату за березень станом на 15 травня; яка ситуація за квітень? Також необхідно розібратися з тим, чому рішення уряду від 24 квітня 2020 року по 300% доплатам застосовується з 1 квітня, а не з 1 березня; чому його ухвалили із запізненням? Добрі наміри мають перетворюватись на добрі справи", - зазначила Кравчук.
За її словами, нині важливо відповісти на ці запитання, які турбують людей. Адже Верховна Рада 30 березня ухвалила закон, який запроваджує доплату у розмірі 300% медичним працівникам, котрі залучені до лікування пацієнтів з COVID-19. Тоді передбачалося, що до 9 квітня Кабмін мав встановити ці доплати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). 24 квітня 2020 року уряд таки ухвалив відповідну постанову №331.
"Постанова є, а грошей у багатьох випадках – немає. Ми не можемо залишити це без уваги", - підкреслила Кравчук.
Підписи під цим зверненням поставили 62 народних депутати.
Як повідомляв Укрінформ, 19 травня на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що вже майже всі області виплатили березневі надбавки у 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом. Три області вирішать це питання найближчими днями.