Чернишов сказав, коли медики в останніх трьох областях отримають надбавки за березень

Майже всі області вже виплатили надбавки за березень лікарям, які борються з коронавірусом, три області мають розв'язати це питання найближчим днями.

Про це заявив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов на традиційній нараді з питань запобігання поширенню COVID-19 у Президента, повідомляє пресслужба глави держави.

"Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив Главі держави, що наразі майже всі області виплатили березневі надбавки до 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом. Три області вирішать це питання найближчими днями", - ідеться в повідомленні.

Водночас в ОП проінформували, що деякі регіони вже почали виплати надбавок за квітень, і до кінця тижня Кабінет Міністрів очікує значного збільшення кількості укладених угод з Національною службою здоров’я, що необхідно для здійснення цих виплат.

Як повідомлялося, станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.