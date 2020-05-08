Надбавка у 300%: МОЗ перевірить, що в регіонах пішло не так

Міністерство охорони здоров'я промоніторить, яким чином відбувалися доплати медикам у розмірі 300 відсотків за березень у кожному регіоні.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на брифінгу у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу підкреслити, що МОЗ готове стати адвокатом всіх лікарів, які у березні працювали з підтвердженими випадками коронавірусу. І ми обов'язково проконтролюємо і промоніторимо, яким чином відбувалися ці виплати в кожному з регіонів", - сказала Шаталова.

Вона зазначила, що всі кошти були направлені в регіони. "Сьогодні ми, сподіваюсь, до кінця дня з'ясуємо, що там відбувається і яким чином", - додала Шаталова.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час наради у Президента 6 травня, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти мають бути виплачені до кінця дня п’ятниці, 8 травня.

Він поінформував, що кошти у повному обсязі були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%. Проте здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19.

В Україні на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 504 за добу.