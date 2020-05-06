За квітень НСЗУ сплатила лікарням “вторинки” 5,6 мільярда гривень — Мовчан

За квітень Національна служба здоров’я України сплатила лікарням вторинної ланки надання медичних послуг 5,6 мільярда гривень.

Про це на онлайн-брифінгу на платформі ZOOM заявила т.в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За договорами НСЗУ за один місяць вже виплатила понад 5,6 мільярда гривень. 1000 закладів за договорами з НСЗУ внаслідок реформи отримали більше коштів, ніж отримували за медичною субвенцією. В електронній системі охорони здоров'я виписано 100 тисяч електронних направлень, електронні медичні записи ведуться для понад 2 мільйонів пацієнтів”, - сказала Мовчан.

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Вона нагадала, що НСЗУ уклала договори на надання медичних послуг з більше ніж 1600 закладами спеціалізованої допомоги, серед яких 65 приватних медзакладів та ФОП.

Також Мовчан поінформувала, що 6 квітня на сайті НСЗУ буде розміщено оголошення наступної черги пакетів для лікування пацієнтів з COVID-19. Відповідна постанова оприлюднена на сайті Кабінету міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачав, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ. Зокрема, очікувалося, що пацієнт може вибирати медзаклад, у якому хоче отримати допомогу, а НСЗУ платить цьому медзакладу за надані послуги.

Водночас 4 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.

Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря терміново запропонувати шляхи розв'язання цих питань.

Глава МОЗ Максим Степанов 5 травня заявив, що в Україні проведуть зміни у фінансуванні медичної галузі. За його словами, міністерство планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.