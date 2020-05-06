У Києві лікарі "швидкої" вийшли на протест через низьку зарплату

У Києві лікарі клінічної лікарні швидкої медичної допомоги вийшли на акцію протесту в зв'язку зі зниженням їхніх зарплат.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Акція співробітників лікарні швидкої допомоги пов'язана з тими зарплатами, які ми отримали. Пов'язана з тим ставленням у ЗМІ, і з боку тих представників уряду, які вважають, що нам дійсно платять дуже багато ... Ми хочемо продовжувати надавати ту ж допомогу, що ми й надавали. Ми хочемо, щоб реформа не знищила нашу лікарню, і таких же як ми. Ми хочемо, щоб про нас говорили як про тих людей, які варті поваги", - сказав під час акції лікар Віталій Черкашин.

Він зазначив, що доплати, які отримували лікарі раніше, були врізані. За його словами, лікарі отримали зарплату на 40 -50% менше, ніж було раніше.

У Києві лікарі «швидкої» вийшли на протест через зниження зарплат / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

"Наш протест виражається не в тому, щоб протестувати проти нашої роботи і проти того, що ми робимо. Ми просто вийшли, щоб сказати, що ми хотіли б змін. Але змін таких, які були б на краще, а не дивитися як система щороку погіршується", - сказав Черкашин.

Як повідомлялося, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) та високоспеціалізовану (обласні лікарні та центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.