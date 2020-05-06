"Карантин вбиває": підприємці вийшли протестувати під Кабмін

Неподалік Кабінету міністрів проходить всеукраїнська акція підприємців з метою привернення уваги влади до ситуації, у якій опинився бізнес через введення карантинних заходів.

До місця заходу прибули колони авто з різних міст України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі учасники акції виступають з автомобіля за допомогою спецтехніки. На акції присутній також народний депутат Антон Поляков.

«Ми приїхали сюди, бо нас привела сюди соціальна несправедливість. Як так, що одні працюють, а ми сидимо на карантині? Ми гірше ломбардів, «Епіцентру»? Ні. Ми - громадяни України і вимагаємо, щоб весь мікро-, малий і середній бізнес мав право працювати із застосуванням засобів індивідуального захисту і (дотриманням – ред.) санітарно-епідеміологічним норм», - заявили організатори акції.

Акція «Захисти ФОП» у Києві / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

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За словами активістів, раніше вони у рамках акції планували проїхати під Кабмін, передати свої вимоги і поїхати, але «нас тут зустрів поліцейський пікет».

Зокрема, активісти наразі виступають на початку вулиці Грушевського ближче до Європейської площі.

Також мітингувальники тримають у руках плакати із надписами «Треба ФОПу працювати, щоб родину годувати», та іншими.

Серед інших вимог, які хотіли оголосили учасники заходу, як зазначено в анонсі заходу, це - термінова заміна моделі карантину з тотального на ризикоорієнтований, зокрема надання дозволу роботи з 12 травня міському та міжміському транспорту за умови заходів безпеки; дозволу на початок роботи всіх ринків та літніх майданчиків закладів харчування, та інше.

Також мітингувальники планували влаштувати перфоманс щодо «утисків підприємців під час карантину та прямого впливу карантину на загибель людей».

У заході беруть участь представники Бізнес-асоціації малого та мікробізнесу, члени Національної бізнес-коаліції, зокрема Українська федерація індустрії безпеки, Всеукраїнська професійна асоціація підприємців, Асоціація приватних роботодавців, Асоціація франчайзингу України, Асоціація власників малого та середнього бізнесу, Комітет стандартів салонів краси, Українська міжнародна бізнес-асоціація, а також представники бізнесу з усіх регіонів України.

Організатори наголосили, що акція є аполітичною, «суто економічним протестом», і присутність символіки політпартій під час виступів не допускається.

Поруч перебувають поліцейські.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

Станом на 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків. Загалом з початку пандемії в Україні одужали 2097 осіб, 327 людей померли.