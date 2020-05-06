Через акції в центрі Києва та під Кабміном перекрили кілька вулиць
Про це повідомляє поліція Києва.
"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабінету міністрів України. Для забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. Тож задля безпеки правоохоронці обмежили дорожній рух окремими вулицями в центрі столиці.
Поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм законодавства і карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок.