Президент доручив головам ОДА якнайшвидше погасити зарплатний борг лікарям

Голови обласних державних адміністрацій зобов'язані найближчими днями повністю погасити заборгованість з виплати заробітної плати перед лікарями.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, оприлюдненому на сайті глави держави.

«Усім головам ОДА доручаю найближчими днями повністю погасити заборгованість перед лікарями. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні та кожному медичному працівнику щодо одержання ними заробітної плати та надбавок. У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА щонайменше будуть позбавлені зарплати, а можливо, і позбавлені своїх посад», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що в середині квітня уряд переказав кошти для виплати надбавок медикам, які протидіють коронавірусу. Проте в окремих регіонах є випадки, коли ці кошти виплачені не були.

Зеленський також підкреслив, що таке ставлення до українських лікарів є неприпустимим.

«Я розумію, що це звернення можуть дивитись діти, і, на жаль, не можу сказати всіх слів, яких заслужили ці окремі чиновники», - сказав він.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час наради у Президента, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти мають бути виплачені до п’ятниці, 8 травня.

Він поінформував, що кошти у повному обсязі були перераховані в регіони, включно з урахуванням доплат у 300%. Проте здебільшого місцева влада рахувала доплати не від окладу, а від відпрацьованого часу, використовуючи не постанову Кабінету міністрів, а рішення Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, навіть маючи гроші для виплат, регіональна влада не змогла здійснити необхідні доплати лікарям, які працюють з хворими на COVID-19.