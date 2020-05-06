Зеленський просить українців не розслаблятися - виходити із карантину треба дисципліновано

Президент України Володимир Зеленський просить українців не розслаблятися, адже виходити із карантину треба буде дисципліновано.

На цьому він наголосив у своєму зверненні до співвітчизників, оприлюдненому на сайті глави держави.

"Кожного дня кількість українців, які одужали від коронавірусу, стабільно зростає. Це позитивна тенденція, яка додає оптимізму. Водночас , якщо хочемо все це зберегти, ми не повинні розслаблятися і треба виходити з карантину дисципліновано та згідно з поетапним планом", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що перше пом'якшення карантину відбудеться 11 травня.

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.