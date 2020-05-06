МОЗ вимагає від областей до кінця тижня виплатити медикам 300% надбавки

Міністерство охорони здоров’я буде вимагати від областей до кінця тижня виплатити медикам надбавку за березень.

Про це на засіданні уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Учора ( 5 травня — ред.) я провів селекторну нараду з заступниками департаментів охорони здоров’я. Жорстка була розмова, було поставлено завдання, щоб до кінця цього тижня, тобто до 8 травня включно, доплати, які не отримали медичні працівники, в повному обсязі були вже в них безпосередньо. Окрім того, ми зробили оголошення, щоб всі медичні працівники, які не отримали цю заробітну плату, зверталися на гарячу лінію МОЗ”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що для виплати заробітної плати медикам, що працюють з COVID-19, відповідно до закону, за березень була перерахована медична субвенція в обсязі 905 млн грн. 23 березня була прийнята постанова, яка регламентувала порядок підвищення. Також МОЗ зібрало дані по областям щодо кількості медпрацівників, яким необхідно було виплатити підвищену зарплату. За словами Степанова, кількість працівників склала 5 435 осіб, які безпосередньо працювали з коронавірусною хворобою COVID-19.

“Потреба в коштах, яка була необхідна, 181 млн 661 тис грн, це загальна цифра по всій країні. Тобто перерахували 905 млн грн, потреба складала 181 млн грн.”, - сказав Степанов.

Він додав, що на місцях при нарахуванні виплат стали послуговуватися наказом Мінсоцполітики від 2003 року, де є фраза “за фактично відпрацьований час”, і, за його словами, нарахування робилися за 2-3 дні, або за кілька годин роботи.

“Почали рахувати кому 2 дні, кому 3 дні, кому 5 годин. Неодноразово були роз'яснення МОЗ, що якщо людина працювала в березні, незалежно від того, коли поступив хворий на COVID-19, в його заробітній платі має бути 300% окладу за березень”, - сказав Степанов.

Окремо він наголосив, що лише Донецька область виплатила своїм медикам, що працюють з COVID-19, все в повному обсязі і навіть більше

“Це єдина область, де сума коштів була передбачено 938 тис грн, а виплатили вони 1 млн 246 тис.. Це не заборонено, це вітається. Решта сплатили менше”, - додав міністр.

Він попросив уряд доручити головам ОДА проконтролювати питання виплати медикам за березень під особисту відповідальність, а також у випадку необхідності провести службові розслідування і з’ясувати, чому кошти не були виплачені.

Що стосується виплат зарплат медикам, що працюють з COVID-19, за квітень, то Степанов нагадав, що з 1 квітня після формування стабілізаційного фонду по COVID-19, була прийнята постанова уряду, якою було затверджено пакети по боротьбі з коронавірусною хворобою. Кошти, закладені в ці пакети, мають покрити всі витрати на лікування хворих з COVID-19, в тому числі 300% заробітної плати. Також у постанові було вказано, що виплата підвищеної зарплати - під відповідальність керівника медичного закладу, оскільки кошти за цими пакетами перераховуються безпосередньо медичним закладам.

Міністр також повідомив, що НСЗУ на цьому тижні має укласти більшу частину договорів за пакетами надання меддопомоги хворим з COVID-19 і почати перерахування коштів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на щоденній нараді 6 травня заявив, що вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

Раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти будуть виплачені найближчим часом.