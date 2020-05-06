МОЗ: медики отримають доплату у 300% - за це відповідає місцева влада

Усім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти будуть виплачені найближчим часом.

Про це на брифінгу у середу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я зараз звертаюся до уcіх наших медичних працівників, які повинні були отримати заробітну плату 300 відсотків за березень. Ви її отримаєте найближчим часом, ми вам це обіцяємо. Під особисту відповідальність всіх без винятку керівників на місцях. Бо кошти у повному обсязі перераховані. Поставлено завдання до кінця дня п'ятниці відзвітувати по кожній лікарні, по кожному працівнику", - сказав Степанов.

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Він зазначив, що 2 квітня підписав наказ щодо виплати 300% окладів медичним працівникам, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу. Після того кошти у повному обсязі були перераховані на місця.

Міністр також наголосив, що доплати медикам у розмірі 300% у квітні будуть здійснюватися відповідно до нового тарифу COVID.

"Заробітна плата з 300% в квітні вкладена в тариф COVID. Це новий тариф, там є чотири пакети. Перший для наших стаціонарів, другий - для екстреної медичної допомоги, третій - для наших мобільних бригад, які виїждають до хворого, щоб зробити аналіз ПЛР-тестування. І четвертий пакет - для тих лікарень, які не входили до переліку лікарень першої хвилі, але мали хворих на коронавірус протягом квітня, лікували їх, надавали допомогу", - сказав Степанов.

Він зазначив, що у ці пакети буде входити вартість лікування, виходячи з переліку ліків, які затверджені в Національному стандарті.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що медики отримають 300% доплати за роботу з пацієнтами з коронавірусом разом із нарахуванням зарплати за квітень.

В Україні станом на 6 травня зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 487 за добу.