У Вінниці лікарі обурені мізерною доплатою за роботу з коронавірусом

У понеділок медики Вінницької центральної районної лікарні, яку визначено закладом госпітальної бази з лікування хворих на COVID-19, провели акцію протесту через мізерні доплати за роботу з інфікованими пацієнтами.

Про це повідомляє видання «33 канал».

«Обіцяних Президентом та урядом доплат медики Вінницької центральної районної лікарні, яка нині визначена як лікарня першої черги для пацієнтів з коронавірусом, так і не отримали. Тому вийшли сьогодні, 4 травня, на акцію протесту», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, протестну акцію медики улаштували на подвір’ї лікарні. Зокрема, вони обурювалися мізерними доплатами за роботу з пацієнтами із коронавірусом.

На відео, що міститься в публікації, одна зі старших медсестер повідомила, що окремі лікарі та медсестри отримали по 86 копійок і по 1,68 грн доплати за місяць. Вона заявила, що адміністрація лікарні звинувачує у цьому старших медсестер, які начебто невірно підготували табелі на оплату праці. Водночас, начмед лікарні однією з причин низьких нарахувань доплат називає очікування адміністрацією законодавчої бази, яка б дозволила здійснити належні нарахування і виплати.

З колективом лікарні також зустрілися представники районної влади. Вони запевнили медиків, що ситуація буде врегульована до кінця поточного тижня. Учасники акції пообіцяли повторно вдатися до протестів, якщо цю обіцянку не буде виконано.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 855 дітей та 2 387 медиків.

На Вінниччині за добу лабораторно підтвердили 13 випадків COVID-19, кількість хворих сягнула 448.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що медики отримають 300% доплати за роботу з пацієнтами з коронавірусом разом із нарахуванням зарплати за квітень.

2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що усі кошти, які були обіцяні на доплати медикам у розмірі 300 %, вже перераховані в регіони. Він також зазначив, що після цього регіонам було поставлено завдання виплатити ці кошти. Але, за словами міністра, МОЗ зараз отримує сигнали, що виплати не були здійснені в повному обсязі. За його словами, "з вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень почалися маніпуляції щодо виплат".

Степанов зазначив, що вже були направлені листи до голів обласних державних адміністрацій, щоб вони відзвітували у розрізі кожного медичного закладу, які суми та яким чином були здійснені доплати медпрацівникам, що працювали з хворими на коронавірус.