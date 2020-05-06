Доплата медикам 300%: Шмигаль доручив розслідувати причину затримки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручи головам обласних державних адміністрацій організувати службове розслідування того, чому на місцях медики, які працюють у лікарнях, де борються із коронавірусною інфекцією, не отримали обіцяну високу зарплату.

Про це глава уряду сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Попрошу голів обласних державних адміністрацій провести відповідні розслідування щодо нарахування заробітної плати лікарям, які борються із коронавірусом. І за результатами службових розслідувань винести відповідні дисциплінарні стягнення на керівників департаментів охорони здоров'я», - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд зібрав з областей інформацію щодо потреб на виплату заробітної плати , але коштів на це виділив значно більше, проте лікарі гроші не отримали.

«Наш аналіз показав, що не всі департаменти охорони здоров'я спрацювали правильно в тому, як працювати із медичними закладами, як нараховувати цю заробітну плату і в березні, і в квітні. Уряд свої зобов'язання виконав і кошти перераховані", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Він наголосив, що медики мають отримати зароблені кошти і знати, що держава про них дбає.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 6 травня запевнив, що всі медичні працівники, які у березні лікували пацієнтів із коронавірусною хворобою, мають отримати 300% доплати у повному обсязі до кінця цього тижня.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що медики отримають 300% доплати за роботу з пацієнтами з коронавірусом разом із нарахуванням зарплати за квітень.

В Україні станом на 6 травня зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 487 за добу.

Фото: КМУ