В Україні відсьогодні запроваджують адаптивний карантин

З п'ятниці в Україні запроваджується адаптивна модель карантину, проте обмежувальні заходи будуть послаблені лише в регіонах з відповідної епідеміологічної ситуації.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

"Відсьогодні Україна переходить до адаптивної моделі карантину. Водночас уряд послаблює загальнонаціональні обмежувальні заходи, але вони діятимуть лише в тих регіонах, де дозволяє епідемічна ситуація", - зазначив він.

Водночас глава уряду пояснив, що рішення про пом’якшення або посилення карантину в областях відтепер будуть ухвалювати регіональні комісії ТЕБ і НС за умови дотримання трьох цільових показників. Шмигаль також опублікував інфографіку про послаблення протиепідемічних заходів та продовжені заборони.

Зокрема, залишаються обов'язковими регулярні дезінфекції, дотримання соціальної дистанції, носіння масок, наявність документів на посвідчення особи.

Разом з тим, з 22 травня дозволяється: проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів, проведення релігійних заходів, регулярні та нерегулярно пасажирські перевезення автотранспортом, діяльність готелів, з 25 травня - робота метрополітену та дитячих садків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня. За даними МОЗ, із 1 червня дозволятиметься відновити роботу фітнес-центрів (крім групових занять понад 10 осіб), діяльність закладів освіти в групах не більше як 10 осіб.

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Також з 1 червня дозволяються міжобласні перевезення.

З 10 червня в регіонах з послабленням карантину дозволено повноцінну роботу кафе, ресторанів у приміщеннях, роботу закладів культури, а також готелів та хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперевезень.

Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення.

Карантин в Україні було введено з 12 березня.