У Краматорську заклади дошкільної освіти можуть відкрити після 9 червня — міськрада

У Краматорську заклади дошкільної освіти можуть відкрити після 9 червня за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради.

«Створено міську комісію з обстеження усіх ЗДО (заклади дошкільної освіти) на предмет готовності до роботи в умовах послаблення карантинних заходів. Планується, що комісія завершить свою роботу до 9 червня. Після цього, за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, заклади що отримають позитивний висновок комісії, зможуть розпочати роботу», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у Краматорську наразі 33 дитячих садочки та дві групи у НВК №32 (Шабельківка) відвідують 5628 дітей. Управління освіти Краматорської міської ради провело анкетування батьків цих дітей на предмет їх зацікавленності у відкритті закладів дошкільної освіти. Батьки 1989 дітей, або менш ніж 40% від їх загальної кількості, підтвердили, що їх діти будуть влітку відвідувати дитячі садки.

Відкриття та функціонування дошкільних навчальних закладів можливо тільки у разі виконання затвердженого головним санітарним лікарем України переліку протиепідемічних вимог та заходів, підкреслили в міськраді. Управління освіти самотужки створило в кожному такому закладі комісії, які провели обстеження всіх об’єктів на предмет їх готовності до відкриття в умовах послаблення карантинних заходів.

Краматорською міськрадою виділено необхідні для підготовки закладів дошкільної освіти 1,4 млн. грн., що дозволить виконати всі вимоги головного санітарного лікаря України.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Була призупинена робота всіх закладів освіти, ринків, промислових магазинів, закладів громадського харчування, кінотеатрів, театрів та інших місць масового скупчення людей. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Згалом в Україні на сьогодні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.