У Краматорську через інфіковану на COVID-19 пацієнтку протестують усю дитячу лікарню

У Краматорську через підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію у мами немовляти всім медпрацівникам і стаціонарним хворим дитячого територіального медичного об'єднання проводять тест на COVID-19.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у Краматорській міській раді.

"Так, всім співробітникам Краматорського дитячого територіального медичного об'єднання (ДТМО) і його пацієнтам зараз проводять тест на COVID-19. Не тільки відділення новонароджених, але абсолютно всім у цьому медзакладі", - сказали в міськраді.

Там пояснили, що жінка з Бахмута наприкінці квітня народила недоношену дитину, яка потребувала медичного втручання. Її після пологів в перинатальному центрі Краматорська відразу було переведено в ДТМО. Потім за медичними показаннями дитину було направлено до Києва в лікарню "Охматдит". Для прийняття в цю київську лікарню обов'язковою умовою була здача аналізу на коронавірусну інфекцію, хоча симптоматики захворювання не було ні у жінки, ні у дитини. Першою відповідь була отримана на біоматеріал немовляти, у якого він виявився негативним, і жінка з дитиною минулого тижня поїхала до Києва.

21 травня зі Слов'янської лабораторії прийшла відповідь на взятий у матері біоматеріал, і він виявився позитивним. Тому зараз розпочали обстеження на COVID-19 всіх співробітників і пацієнтів цієї великої медустанови.

Як повідомлялося, станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нові випадки.

У Донецькій області зафіксовано 141 випадок COVID-19, з них 4 - летальні, 56 осіб одужали, 81 - продовжують лікування.