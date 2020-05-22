На Донеччині найбільше випадків коронавірусу - у Маріуполі

У Донецькій області з 141 лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 найбільше захворювань зареєстровано у Маріуполі - 88 випадків.

Про це 22 травня повідомили в Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації.

«У Донецькій області зареєстровано 141 підтвердження зараження коронавірусною інфекцією COVID-19, з них 6 дітей. У м. Маріуполь – 88 випадків», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що після Маріуполя за кількістю хворих йде місто Бахмут, в якому зареєстровано 10 випадків COVID-19, потім Мангушский район – 7 випадків, у Краматорську, Слов’янську та Костянтинівці – по 5 випадків, у Нікольському районі – 4 зараження, в інших містах та районах – по 1 - 3 випадки.

В ОДА також нагадали, що серед хворих на COVID-19 40 медичних працівників, з яких більшість, а саме 34 особи – це медпрацівники з міста Маріуполь. Там зараження відбулося в обласній лікарні інтенсивного лікування, де був прооперований ургентний хворий, і тільки на третій день після операції у нього з'явилася клінічна картина захворювання COVID-19. Після того, як у хворого підтвердили коронавірусну інфекцію, у лікарні почали тестувати пацієнтів і працівників відділень, у яких він перебував.

Як повідомлялося, станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадків.

У Донецькій області зафіксовано 141 випадок COVID-19, з них 4 - летальні, 56 людей одужали, 81 продовжують лікування.