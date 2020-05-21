На Донеччині з 40 медпрацівників, які захворіли на COVID-19, вже одужали 22

У Донецькій області з 40 медичних працівників, які захворіли на COVID-19, наразі вже одужали 22 особи, 18 - продовжують лікування.

Про це 21 травня на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні вже одужали 56 осіб, в тому числі одна дитина та 22 медичних працівників. Вчора 4 людини одужали і сьогодні за результатами ПЛР-досліджень будуть ще виписані пацієнти», - сказав Педенко.

В ОДА нагадали, що всього з моменту реєстрації хворих на COVID-19 в області було 40 медичних працівників, це як лікарі, так і фельдшери, медсестри, санітарки і водій «швидкої». Із загальної кількості хворих на коронавірусну інфекцією медичних працівників більшість, а саме 34 особи – це медпрацівники з міста Маріуполь.

Як повідомлялося, загалом на сьогодні в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.

В Донецькій області зафіксовано 138 випадків COVID-19, з них 4 - летальні, 56 людей одужали, 78 продовжують лікування.