В Україні підтвердили 22 811 випадків коронавірусу, з них за добу – 429

Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 429 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 22 811 людей. З них - 1693 дитини, а також 4 411 медпрацівників " - сказав Степанов.

За добу захворіло 66 дітей та 66 медпрацівників, зафіксовано 10 летальних випадків, одужало 495 людей.

Загалом одужало 8 934 людини, 679 летальних випадків.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 10 533 тестування методом ПЛР.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 58, Львівській - 50 та м. Київ - 56.