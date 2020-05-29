У світі зафіксували 5,9 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 29 травня у світі зафіксовано 5 906 202 випадків коронавірусу, зокрема 2 579 877 осіб одужало і 362 024 загинуло.

Про це свідчать дані Worldometer.

За нові добу було зафіксовано 5 295 нових випадків COVID-19 і 475 нових смертей. Більше половини випадків коронавірусу припадають на Мексику, де сьогодні зареєстрували 3 377 нових випадків (81 400 за все) і 447 нових смерті (9 044 всього).

У США на сьогодні 1 768 461 випадок коронавірусу, зокрема 103 330 осіб загинуло і 193 181 одужало.

У Бразилії зафіксовано 438 812 випадків, на третьому місці антирейтингу захворюваності залишається Росія.

В Іспанії та Великій Британії зафіксовано 284 986 і 269 127 випадків коронавірусу відповідно.