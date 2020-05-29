Через COVID-19 14 мільйонів мешканців Латинської Америки вже на межі голоду — ООН

Через негативні наслідки пандемії COVID-19 в Латинській Америці на межі голоду перебувають щонайменше 14 мільйонів людей, заявили у Всесвітній продовольчій програмі ООН (UN WFP).

Про це інформує AP.

"Всесвітня продовольча програма ООН попереджає, що в Латинській Америці на межі голоду перебувають щонайменше 14 мільйонів людей, оскільки пандемія коронавірусу, що триває, закриває людей у своїх домівках, позбавляє роботи та калічить економіку", - йдеться у повідомленні.

У 2019 році 3,4 мільйона людей зазнали серйозних харчових проблем. Це число може збільшитися вчетверо в одному з найбільш вразливих регіонів світу, згідно з новими прогнозами UNWFP.

"Ми переходимо до дуже складної стадії", - сказав Мігель Баррето, регіональний директор UNWFP у країнах Латинської Америки та Карибського басейну. "Це те, що ми називаємо пандемією голоду", - додав Баррето.

Ознаки голоду вже відчуваються по всьому регіону, де бідні громадяни нехтують карантинними обмеженнями, заради пошуків грошей та харчів. Багато хто з тих, хто голодує, — неофіційні працівники, які становлять значну частину робочої сили в країнах Латинської Америки, та люди, які втратили роботу в умовах неочікуваного економічного спаду.

Як повідомлялося, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у світі наразі становить 5 905 415 осіб. Загалом у світі від коронавірусної хвороби померли 362 024 людини. Одужали - 2 579 691 особа.